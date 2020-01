Les véhicules «sales» interdits du centre de Genève

Genève limite le droit de circuler au cœur de son agglomération. Le canton a annoncé mercredi soir que, dès ce jeudi 23 janvier, seules les automobiles électriques et celles dotées des macarons Stick'air (ou leur pendant français Crit'air) numérotés de 1 à 4 pourront rouler au sein de la zone comprise à l'intérieur de la moyenne ceinture (voir ci-dessous). La vitesse est d'ores et déjà limitée à 80 km/h sur le contournement autoroutier genevois.

«Suite à l'installation de conditions anticycloniques avec inversion marquée, les concentrations de particules fines sont en hausse ce mercredi 22 janvier sur le canton de Genève, écrit le Service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (SABRA). Un dépassement de la valeur limite d'immission est prévu demain sur la station du Foron. L’inversion de température devrait persister demain et les concentrations en particules fines devraient ainsi se maintenir à des niveaux élevés. En France voisine, la vigilance jaune a été activée sur le bassin lémanique.»

Selon le SABRA, la valeur prédite par les modélisations est de 54 microgrammes de particules fines par mètre cube. Or la valeur limite est de 50.

Le 14 janvier, à la veille de l'entrée en force de la nouvelle réglementation, on avait pourtant appris que la Cour de justice avait accordé un effet suspensif partiel à deux recours émanant des milieux routiers. Les juges avaient gelé les dispositions permettant aux autorités d'amender les récalcitrants

Pour tout savoir sur la circulation différenciée: «En cas de pics, Genève restreindra la circulation»

Les autorités n'en hésitent pas moins à déclencher le dispositif anti-smog. «En effet, les mesures seront mises en place, la réglementation étant en force depuis le 15 janvier, répond Paul Royo, chef de secteur au SABRA. On prévoyait de toute façon une période transitoire jusqu'à fin mars afin de faire de la pédagogie auprès de la population et de permettre aux gens de s'habituer.»

Le département du territoire, dont dépend le Sabra, émet plusieurs recommandations. Les efforts physiques sont à proscrire afin d'éviter d'accroître le volume d'air inhalé. On fuira «les autres facteurs irritants (tabac, solvants, fumées)» et on retirera les lentilles oculaires en cas de gène. On évitera d'aérer trop longtemps son logement et on évitera les feux de confort. On est appelé aussi à se restreindre sur le chauffage et les déplacements polluants, par exemple en favorisant les transports publics et le covoiturage.

La zone de circulation différenciée recouvre l'essentiel du centre-ville et certaines parties des villes de Lancy et de Carouge. Elle est circonscrite par une ligne courant de l'OMC à la place des Nations puis sur l'avenue Giuseppe-Motta, remontant au Bouchet puis suivant l'axe du pont-Butin jusqu'aux Palettes, ralliant ensuite le Val d'Arve et le Bout-du-Monde par le tunnel de Carouge puis suivant la succession d'artères rejoignant la gare des Eaux-Vives.