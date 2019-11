Le viaduc de Riddes sera déneigé et salé cet hiver

Les véhicules chargés du déneigement et du salage pourront circuler sur le viaduc de Riddes, malgré l'interdiction du trafic poids lourds. Ils bénéficient de dérogations accordées par l'Office fédéral des routes (OFROU).

Les véhicules nécessaires à l'entretien hivernal devront respecter une distance minimum de 100 mètres entre eux, a indiqué l'État du Valais jeudi dans un communiqué. Depuis le 8 juillet dernier, le viaduc est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, sauf pour des cas exceptionnels comme les camions de pompiers par exemple.

Le viaduc de Riddes est en mauvais état. Une rénovation de l'ouvrage est estimée à 22 millions de francs et une reconstruction complète à quelque 80 millions de francs. Avec 33'000 mètres carrés de tablier de pont, il s'agit du plus grand échangeur autoroutier de Suisse. Il est détenu par la Confédération (65%) et le Canton (35%). (ats/nxp)