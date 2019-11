Violence contre les femmes: Neuchâtel se parera d'orange

Les associations féminines du canton de Neuchâtel se mobilisent à l'occasion de la Journée de lutte contre la violence à l'égard des femmes qui a lieu lundi. Des bâtiments seront illuminés en orange dès samedi et jusqu'au 10 décembre.

L'Hôtel de ville de Neuchâtel et celui du Locle deviendront orange dès samedi et le couvert de la gare de La Chaux-de-Fonds dès lundi. Des sacs de cette couleur seront distribués à ces dates aux passants afin d'ouvrir la discussion, indique l'Office de la politique familiale et de l'égalité (OPFE).

Conférence, lampions, etc.

De nombreuses autres actions sont planifiées: une conférence ce jeudi au Locle à 18h45 sur le thème de la violence conjugale et une marche nocturne aux lampions samedi dans les rues de Neuchâtel.

L'OPFE offre l'entrée pour visionner dimanche à 10h00 à l'ABC à La Chaux-de-Fonds le film «C'était lui ou moi» de Jacqueline Sauvage. La projection sera suivie d'un débat avec quelques protagonistes du réseau neuchâtelois de lutte contre la violence domestique.

De leur côté, les clubs Inner Wheel de Boudry-La Béroche et de La Chaux-de-Fonds ont prévu de distribuer 10'000 sachets de sucre imprimés spécialement pour cette journée dans des cafés et restaurants du canton.

Enfin, le collectif neuchâtelois pour la grève féministe et Solidarité Femmes de la région vont lancer lundi un concours sur cette thématique. Les questions vont tourner autour de «comment rendre le message de prévention opérationnel ?», «comment identifier les comportements à risques ?», «comment faire pour mieux protéger les femmes migrantes victimes de violences abandonnées à leur sort» ? (ats/nxp)