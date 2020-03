Une voiture finit dans le lit d'un torrent: un mort

Jeudi, vers 10 heures, un accident de circulation s’est produit sur la route principale entre Vex et Euseigne, en Valais. Un automobiliste circulait seul au volant de sa voiture de tourisme sur la route principale entre Vex et Euseigne. Pour une raison indéterminée, le véhicule a dévié de la route enneigée lors d'une manœuvre de dépassement et a quitté la chaussée. La voiture a ensuite dévalé le talus sur environ 150 mètres avant de s’immobiliser dans le lit d’un torrent.

Alarmés par un témoin, les secours intervenus sur place n’ont pu que constater le décès du conducteur. La victime est un Valaisan de 63 ans domicilié dans la région, selon un communiqué de la police cantonale valaisanne.

Le Ministère public, en collaboration avec la police, a ouvert une enquête. (comm/nxp)