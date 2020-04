La Suisse n'est «pas sortie de la zone dangereuse»

«Nous ne sommes pas sortis de la zone dangereuse», a affirmé vendredi Daniel Koch, de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le risque que la courbe des infections au Covid-19 remonte existe. Il ne faut donc pas baisser la garde.

«Plus de 300 personnes doivent toujours être ventilées artificiellement», a souligné M. Koch lors d'un point de presse à Berne. Et ce ne sont pas que des personnes à risque. Des individus jeunes et sans maladie préexistante sont également en difficulté.

Jusqu'à présent, 1059 personnes testées positives sont décédées en Suisse, soit plus de 40 de plus en 24 heures. Ce total se réfère aux annonces des laboratoires et des médecins reçues par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) jusqu'à vendredi matin. Sur les 1019 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 97% souffraient d'au moins une maladie préexistante.

Forte incidence

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Suisse a augmenté de 346 en un jour. Au total, le pays compte 27'078 cas confirmés depuis le début de l'épidémie de Covid-19, selon les chiffres de l'OFSP publiés vendredi.

A ce jour, environ 211'400 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du COVID-19, dont 15% étaient positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne). La Suisse a toujours l'une des incidences les plus élevées (315/100'000 habitants) en Europe.

L'âge des cas confirmés en laboratoire allait de 0 à 107 ans, avec un âge médian de 52 ans (50% des cas étaient plus jeunes et 50% plus âgés que cet âge). 46% des cas étaient des hommes, 54% des femmes.

Les adultes étaient nettement plus touchés que les enfants. Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes étaient plus touchés que les femmes, et chez les adultes de moins de 60 ans, les femmes que les hommes. Pour les deux sexes, l'incidence était maximale chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

Difficultés pour les restaurants

Revenant sur les annonces du Conseil fédéral de jeudi concernant le processus de déconfinement et le mécontentement de la branche de la restauration, M. Koch a déclaré: «Nous regardons ce qui est possible, mais c'est très difficile». Il est en effet très compliqué de maintenir la distance de sécurité dans un restaurant.

L'économie suisse recourt de manière intensive au chômage partiel. A ce jour, plus de 167'200 entreprises ont déposé une demande pour 1,76 million de travailleurs, soit un tiers des employés en Suisse.

Utilisation intensive du chômage partiel

Cela ne signifie pas qu'il y a actuellement 1,76 million de personnes au chômage partiel, a précisé vendredi devant la presse Boris Zürcher, chef de la division Travail au Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Le chômage partiel n'est accordé que si les entreprises remplissent un certain nombre de critères.

Dans des domaines comme la gastronomie, les trois quarts des salariés sont concernés par des demandes de chômage partiel. La part est de près de la moitié (48%) dans les activités artistiques.

Le nombre des chômeurs a également fortement augmenté. Le 15 mars, on dénombrait 118'000 chômeurs en Suisse, aujourd'hui, leur nombre est passé à 151'000, a souligné M. Zürcher. La hausse est en train de ralentir. Le responsable du Seco est également revenu sur la mise en oeuvre des concepts de protection réclamé par le Conseil fédéral pour la réouverture des entreprises. Ces concepts doivent être mis en place par les entreprises, a-t-il souligné. Les contrôles reviendront aux cantons. (ats/nxp)