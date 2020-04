Les Suisses promettent d'être sages à Pâques

Alors que le Conseil fédéral prédit une sortie progressive de la crise à fin avril, les Suisses promettent quant à eux d’être sages pour ce week-end de Pâques qui s’annonce radieux. C’est du moins ce que prédisent les résultats d’un sondage qui a attiré plus de 4000 personnes sur nos plateformes. En effet, 82,5% des personnes ayant répondu au questionnaire disent qu’ils suivront les recommandations du Conseil fédéral, qui déconseille fortement les déplacements à but touristique. De bon augure, donc, pour le gouvernement, qui parle de ce week-end pascal comme d’une épreuve de vérité.

Annulée, donc, la chasse aux œufs traditionnelle dans le chalet de grand-maman? Selon notre sondage, seul 157 personnes ont prévu de rendre visite à leur famille pour ce week-end de fêtes. Et toujours parmi la minorité qui entend prendre l’air ces prochains jours fériés, ils sont 676 à prévoir un tour à la campagne et 283 en montagne. Les autres sorties les plus fréquemment citées vont de la balade de quartier près du domicile à la promenade en forêt ou au bord du lac. À la question de savoir s’ils prendront des précautions particulières à cette occasion, 75,4% ont répondu «oui».

Ni rando ni moto

Inquiet à l’idée d’une prise d’assaut des sites touristiques, le conseiller fédéral Alain Berset n’a cessé de le répéter ces derniers jours: «Ce n’est pas le moment de se retrouver pour de grandes fêtes de famille à Pâques», allant jusqu’à évoquer la possibilité de mesures plus fermes. Mardi, c’était au tour de Stefan Blättler, président de la Conférence des commandants des polices cantonales, d’exhorter les Suisses «à éviter tout voyage inutile, que ce soit au Tessin ou vers d’autres destinations de vacances». Au lieu de ça, il invitait la population «à ne pas se déplacer, à ne pas rejoindre son chalet, à ne pas faire de la randonnée, ni prendre la moto».

Ces dernières semaines, le message du Conseil fédéral s’était progressivement durci. Ainsi, Daniel Koch, chef de la division Maladies transmissibles de l’OFSP, invitait chacun à s’interroger: «Est-ce que mon déplacement augmente les risques de s’infecter ou d’infecter les autres?» À cette question, Alexandre et Tiffany, qui prévoient de monter dans leur appartement de Morgins ce week-end, répondent par la négative. «Nous n’avons pas prévu de voir d’autres personnes. À la montagne, nous respectons les mêmes règles qu’en plaine», précise ce couple résidant à Genève. Par téléphone, d’autres personnes nous ont parlé de leur projet de séjour à la montagne. Mais, se sentant pointés du doigt, ils n’ont pas souhaité être cités dans ces colonnes. Toutefois, ils estiment que la politique de liberté individuelle du Conseil fédéral laisse une «marge de manœuvre».

Le Conseil fédéral peut compter avec le soutien des offices du tourisme. Contactés, ils véhiculent tous le même message: «Restez chez vous.» Damian Constantin, directeur de l’organe valaisan de promotion touristique, commente: «Pour un organe spécialisé dans la promotion touristique, ça fait mal au cœur, mais on espère voir le moins de monde possible. Il y a des consignes claires à respecter et actuellement on n’encourage pas le tourisme d’excursion.» De toute façon, avec une infrastructure qui tourne au ralenti, difficile de prévoir un séjour prolongé. «À part se promener, il n’y a rien à faire», explique Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme du canton de Vaud. «Seules 10% des infrastructures sont ouvertes, donc si ce n’est pas pour voir le paysage, il n’y a aucune raison de sortir.»

Les Exécutifs cantonaux veulent eux aussi freiner les rebelles. À Neuchâtel, le Conseil d’État a pris la décision de fermer les sites du Creux-du-Van et des gorges de l’Areuse. «C’est une question de cohérence», explique Alain Ribaux, conseiller d’État en charge de la Sécurité. Le week-end dernier, il s’était étonné de voir plus de 250 véhicules sur le parking aux abords de Noiraigue. Le Valais a lui aussi décidé hier de boucler le parking du Grand-Saint-Bernard, où de nombreux randonneurs à ski avaient été aperçus alors que l’activité est fortement déconseillée. De leur côté, les autorités tessinoises n’ont, pour l’instant, pas pris d’autres mesures restrictives sur l’accès au canton, mais elles pourraient encore le faire d’ici à vendredi.