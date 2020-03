Taxer les autos en fonction des émissions de CO2

Suisse L'entreprise de transport en commun CarPostal souhaite introduire 100 autobus fonctionnant au carburant alternatif dans son parc de véhicules d'ici 2024. Plus...

Mobilité L'empreinte carbone des voitures électriques est moins bonne que celle des autres véhicules au début à cause de leur batterie. Puis la courbe s'inverse. Plus...

Suisse Le parc de voitures a augmenté pour la troisième année consécutive. Le taux de motorisation en Suisse se situe à 541 voitures pour 1000 habitants. Plus...

Espagne Les véhicules diesel immatriculés avant 2005 et les essences avant 2000 ne peuvent plus circuler durant la journée dans l'ensemble de la ville. Plus...