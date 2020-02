Le témoin clé sort de l'ombre

Pendant longtemps, il est resté anonyme, pour des raisons de sécurité. Dans l'émission de la télévision alémanique «Rundschau», en 1994, ses citations ont été lues à contre-jour, et dans le livre «Verschlüsselt» il est mentionné en tant qu'ancien employé. Mais à présent Peter Frutiger a décidé de parler au grand jour. C’est un témoin clé, qui peut se prévaloir de ses connaissances de l’intérieur de la société de chiffrement basée à Zoug.

Samedi, il a envoyé un e-mail au «Tages-Anzeiger». «J'ai quitté cette entreprise en signe de protestation; ils ne voulaient pas révéler la vérité à ce moment-là», écrit Peter Frutiger. Et d’ajouter: «Le fait que notre État n'en savait rien est complètement faux!» Peu de temps avant l'envoi de ce courriel, l'ingénieur de 83 ans a reçu chez lui deux journalistes de la «NZZ am Sonntag» pour une interview de deux heures.

Au milieu des années 1990, Frutiger était déjà le plus important témoin à charge dans l'affaire Bühler. L'ingénieur commercial Hans Bühler avait été arrêté lors d'un voyage d'affaires en Iran, où il avait été détenu dans une prison militaire de Téhéran durant neuf mois. Après son retour en Suisse, il avait été licencié par Crypto AG. Dans sa recherche inlassable de la vérité, Bühler avait obtenu le soutien de l'ancien directeur du développement de Crypto, Peter Frutiger.

Clé secrète

Peter Frutiger avait été le premier à confirmer l'hypothèse de Bühler: depuis sa création, Crypto AG avait donné une clé secrète de son système de chiffrement aux services de renseignement américains. Pour ce faire, les appareils vendus par la firme suisse avaient été manipulés. Peter Frutiger avait rejoint la société en tant que jeune mathématicien de l’EPFZ et, dans les années 1970, avait été chargé par le fondateur, Boris Hagelin, de développer la première génération de dispositifs de cryptage numérique pour la société.

En étudiant plus en détail les algorithmes des dispositifs, Frutiger a découvert leur secret: le processus mathématique de cryptage devait suivre un certain schéma, que le mathématicien a appelé «fil rouge». Il n'était pas autorisé à contourner cette voie fixe; elle permettait aux services secrets occidentaux de décoder les messages secrets par une porte dérobée. Même le cryptage numérique qui allait être développé devait rester «crackable»: c'est l'instruction qu'il avait reçue des cryptologues des États-Unis et d’Allemagne.

Initié au secret des mystérieux propriétaires par Boris Hagelin, Peter Frutiger a voyagé aux États-Unis une dizaine de fois et en Allemagne une cinquantaine de fois. Là-bas, il rencontrait des représentants de la CIA et du BND, le service de renseignement allemand.

Menaces

Dans l'entretien accordé à la «NZZ am Sonntag», l'ingénieur décrit son rôle de l'époque de manière beaucoup plus détaillée et plus précise que dans les années 1990. À cette époque, Frutiger et sa femme s’étaient sentis fortement menacés, et il y aurait eu plusieurs attaques contre lui. Cette menace aurait duré jusqu'en 2017, date à laquelle des cambrioleurs ont pénétré par effraction dans la maison du couple pendant la nuit.

Ce fut une expérience traumatisante pour l’épouse de Peter Frutiger. Elle a ensuite fait une dépression nerveuse et est morte quelques semaines après une crise. Lors de l'effraction, Peter Frutiger a eu l'impression que les auteurs ne cherchaient pas des objets de valeur, mais des documents. Frutiger estime que la CIA voulait s'assurer qu'il n'y avait plus de documents incriminants avant la vente de Crypto AG.

Frutiger explique qu'au départ il a coopéré avec les services secrets occidentaux avec sa conviction d'antan que la vision du monde de l'époque était axée sur la lutte du bien contre le mal. Le fondateur de l'entreprise, Boris Hagelin, avait mis son matériel à la disposition des États-Unis dans le cadre de la lutte contre l'Allemagne nazie. Puis il y a eu la guerre froide.

Scrupules envers le shah

Frutiger affirme qu'il n'a eu de scrupules que lorsqu'il a conduit le shah d'Iran à Saint-Moritz à plusieurs reprises au milieu des années 1970. On dit qu'une relation amicale s'était développée au cours de ce processus. Peter Frutiger a eu honte de constater que le shah faisait confiance à la technologie suisse en toute bonne foi.

L'ingénieur a quitté l'entreprise de Zoug en 1977 en signe de protestation. Pendant des décennies, son départ a renforcé les rumeurs dans la société selon lesquelles les algorithmes étaient contrôlés par les services de renseignement américains et allemands et que la société était devenue leur propriété après la vente, en 1970. La société a ensuite décrédibilisé Peter Frutiger de la même manière que Hans Bühler dans les années 1990: il n'aurait pas été en mesure de passer à la génération numérique des appareils, n'aurait finalement plus eu de tâches dans l'entreprise et fut donc licencié.

Selon le «Washington Post», la CIA a recruté le célèbre cryptologue suédois Kjell-Ove Widman pour Crypto après le départ de Frutiger. Widman était également un admirateur des États-Unis et de leur vision d'un monde libre. Il aurait été mis à l'écart par deux agents de la CIA après une réunion, et on lui aurait parlé des antécédents de la société.

Plusieurs responsables informés

Et que savait la Suisse de Crypto AG? Dans les années 1990, Peter Frutiger a déclaré qu'après son départ il avait informé en détail son ami Kurt Bolliger, ancien chef des troupes d'aviation et de défense contre avions, ainsi que le Ministère public de la Confédération, sur les antécédents de l'entreprise en matière de renseignement.

Il mentionne maintenant d'autres noms dans la «NZZ am Sonntag»: Rolf Lécher, ex-chef des services de renseignement aérien et de défense antiaérienne, et l'ancien procureur fédéral Hans Walder. Cependant, Rolf Lécher lui aurait dit que ces informations ne pouvaient pas être «traitées». Et Hans Walder aurait justifié l'inaction du Ministère public par le fait qu'aucun appareil n'avait été obtenu de la part de Crypto. L'affaire n'avait donc pas été révélée. Jusqu'à aujourd'hui.