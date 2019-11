Une tempête de foehn balaye les Alpes

Dans plusieurs vallées à foehn, des rafales ont dépassé les 100 km/h. A Meiringen (BE) et Altdorf (UR), le vent a même atteint 124 km/h. En montagne, des pointes à 162 km/h ont été relevées à la Jungfraujoch (BE), précise MeteoNews dans un communiqué.

La Suisse romande a été largement épargnée par cette tempête de foehn, à l'exception du Valais. La barre des 70 km/h a notamment été franchie à Viège (77 km/h) et à Sion (71 km/h).

Neige au Tessin

Des précipitations intenses ont également touché le sud des Alpes. Au Tessin, la neige est même tombée jusque dans le fond des vallées dans le Sopraceneri, précise MétéoSuisse sur son site internet.

Dans les hauteurs, il est tombé jusqu'à 50 centimètres de neige fraîche. Les risques d'avalanche sont élevés, prévient MeteoNews.

Une nuit au restaurant

L'Oberland bernois a été particulière ébouriffé jeudi soir, la tempête, atteignant une vitesse de pointe de 180 km/h, a abattu des arbres et la neige s'est amoncelée par endroits.

En raison des conditions météorologiques, environ 200 touristes et employés ont dû passer la nuit dans un restaurant de montagne à la Petite Scheidegg. Ils sont finalement sortis de table vendredi matin vers 09h00 quand les transports ont pu reprendre.

Les lignes ferroviaires de Lauterbrunnen et de Grindelwald ainsi que la ligne Lauterbrunnen-Mürren ont dû être interrompues au moins jusqu'à vendredi après-midi. (ats/nxp)