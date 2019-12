La tempête retourne des véhicules à l'est de la Suisse

Il fait froid et pluvieux, mais dans l'est du pays, les éléments se sont déchaînés. La police du canton de Saint-Gall déplore six accidents survenus vendredi matin, imputables à une forte tempête de foehn. Ainsi, plusieurs remorques de camion se sont renversées sur l'autoroute A1 aux alentours de Thal, parfois presque simultanément, donnant du fil à retordre aux policiers. Poussé par le vent, un camion entier s'est retrouvé sur le flanc, basculant en partie dans le fossé. Vers midi, sur l'A3 en direction de Flums, une autre remorque transportant un véhicule agricole a connu le même sort. Cet incident a demandé l'intervention des pompiers en raison d'une fuite de diesel.

Heureusement, personne n'a été blessé. Afin de récupérer les remorques, certaines routes ont dû être complètement fermées. Les limites de vitesse ont été abaissées sur une partie de l'autoroute A1 à 60km/h dans les deux sens.

Jusqu'à 200 km/h

La violente tempête de foehn qui touche la Suisse depuis mercredi a connu son maximum d'intensité vendredi. Les rafales les plus puissantes ont été relevées sur le Gütsch, mais d'autres sommets n'ont pas été épargnés. Il a soufflé à 150 km/h sur le Titlis (OW), 148 km/h sur le Moléson (FR), 146 km/h sur la Jungfrau (BE), selon les services météorologiques de SRF.

Des bourrasques de foehn de plus de 100 km/h ont également été mesurées en plaine à Altdorf (UR), Meiringen (BE), Lucerne ou Glaris. Certaines voies de communication ont d'ailleurs été partiellement bloquées et plusieurs compagnies ferroviaires ont suspendu leurs activités par mesure de précaution.

Le mercure a pris l'ascenseur sous l'effet de ce vent chaud. Les thermomètres ont affiché entre 17 et 19 dans plusieurs localités des vallées à foehn comme Frutigen, Altdorf, Lucerne ou Bad Ragaz. A Bischofszell (TG), il faisait -1 degré vendredi à l'aube, 14 à midi à l'arrivée du vent et 19 en début d'après-midi.

Cette tempête qui sévit depuis plus de deux jours devrait se calmer dans la soirée de vendredi. Les météorologues annoncent l'arrivée d'un front froid depuis l'ouest.