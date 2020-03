Le Tessin prolonge les restrictions d'une semaine

Toutes les mesures de restriction des activités économiques adoptées au Tessin sont prolongées jusqu'au 5 avril. La décision a été annoncée samedi à Bellinzone par Christian Vitta, le président du gouvernement tessinois. L'état de nécessité reste en vigueur jusqu'au 19 avril dans le canton du sud des Alpes, fortement frappé par le coronavirus.

La fermeture de toutes les activités commerciales et industrielles et de tous les chantiers a donc été prolongée d'une semaine supplémentaire et restera en vigueur au moins jusqu'au 5 avril prochain.

Seuls les commerces alimentaires, les pharmacies, les stations-essence, les hôtels hébergeant jusqu'à 50 personnes et les structures sanitaires pourront continuer à fonctionner normalement. La mesure qui exhorte les personnes de plus de 65 ans à ne plus sortir pour faire leurs courses a aussi été reconduite jusqu'au 5 avril.

Mesures garanties

Christian Vitta a en outre annoncé que le conseiller fédéral Alain Berset a communiqué samedi matin avoir accepté les décisions du Conseil d'Etat tessinois. «Les accès aux mesures du Conseil fédéral pour les indemnités pour travail réduit sont donc garanties», a dit le chef du gouvernement tessinois.

De son côté Norman Gobbi, chef du Département cantonal des institutions a lancé un appel en suisse allemand afin de décourager les touristes alémaniques à franchir le Gothard à l'occasion des prochaines fêtes de Pâques: «Renoncez à venir, attendez le retour à la normalité», a-t-il demandé.

Samedi, le Tessin comptait 1727 personnes atteintes du Covid-19, soit 39 de plus que la veille. Le nombre de décès en un peu plus d'un mois s'élève à 87, soit 11 de plus que vendredi. (ats/nxp)