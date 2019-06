Toujours plus de pères adaptent leur travail à la famille

Seuls quelques pères réduisent leur charge de travail pour s'occuper des enfants. Cependant, des améliorations se profilent. Actuellement, 14% des pères d'enfants en âge préscolaire travaillent à temps partiel. Il y a huit ans, c'était le cas de 9% d'entre eux.

Le taux d'occupation moyen des pères dont le ménage compte deux enfants de moins de 18 ans est de 98%, selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Celui des mères diminue plus les enfants sont jeunes.

Les mères ayant un partenaire adaptent leur charge de travail à l'âge des enfants: lorsqu'ils ont moins de 3 ans, leur taux d'activité est de 76%, puis de 4 à 12 ans de 82% et pour les adolescents de 13 à 17 ans de 85%.

Les mères d'enfants de moins de 3 ans qui vivent seules ont un taux d'occupation comparable à celui de leurs collègues en couple. Mais, une fois les enfants plus grands, les taux d'occupation des mères seules atteignent environ 90%.

Le travail à temps partiel est pratiquement la norme pour les mères, alors que pour les pères il s'agit d'une exception. Comme les enfants d'âge préscolaire, les enfants des classes supérieures bénéficient cependant davantage de la présence de leur père: depuis 2010, la proportion de pères dont le plus jeune enfant a entre 13 et 17 ans et travaillant à temps partiel est passée de 6% à plus de 9%. (ats/nxp)