Toujours plus de vautours fauves en Suisse

Les randonneurs ont de bonnes chances d'observer actuellement des vautours fauves dans les Alpes suisses. Hôtes rares il y a encore 20 ans, ils sont de plus en plus nombreux à passer l'été en Suisse, suite à leur réintroduction en France.

L'effectif nicheur des vautours fauves a doublé dans les montagnes françaises ces dernières années pour atteindre environ 2000 couples. En Suisse, on peut observer des troupes d'une cinquantaine de vautours provenant du pays voisin.

La région fribourgeoise du Kaiseregg offre de belles opportunités pour les voir. Ces grands planeurs peuvent toutefois aussi apparaître ailleurs, écrit mardi la station ornithologique suisse, basée à Sempach (LU). Il est en revanche peu probable que les vautours se reproduisent en Suisse.

Avec une envergure atteignant jusqu'à 2,6 mètres, le vautour fauve est nettement plus grand que l'aigle royal et à peine plus petit que le gypaète barbu. Les vautours fauves cherchent leur nourriture en groupe, contrairement aux aigles et aux gypaètes, plus solitaires. Les voir tournoyer ensemble constitue donc un spectacle impressionnant qui vaut le coup d'oeil. (ats/nxp)