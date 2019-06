Trajet rallongé sur la ligne du Gothard

En raison de travaux, le tronçon entre Zoug et Arth-Goldau (SZ), sur la ligne du Gothard, sera fermé dès dimanche et ce jusqu'au 12 décembre, prolongeant ainsi d'un quart d'heure le trajet entre le Tessin et la Suisse alémanique.

Une deuxième voie sera construite au nord de Walchwil (ZG) sur 1,7 km, pour un coût de 100 millions de francs. L'objectif est d'offrir des liaisons plus nombreuses, plus rapides et plus confortables sur l'axe nord-sud, ont indiqué mercredi les CFF.

Assainissement de sept tunnels

Les CFF profiteront de ce chantier pour assainir sept tunnels et moderniser des ponts et des passages sous-voies entre Zoug et Arth-Goldau. L'assainissement des tunnels permettra d'y faire circuler des trains à deux étages.

Durant les travaux, les trains seront déviés par Rotkreuz (ZG). Le tarif des billets restera inchangé et sera facturé comme pour un trajet direct. (ats/nxp)