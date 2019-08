Un ménage sur deux a un animal de compagnie

Presque un ménage suisse sur deux (43%) a au moins un animal de compagnie, souvent un chat. Près des deux tiers des 19'000 animaux, placés dans des refuges l'an dernier, ont retrouvé un nouveau foyer.

Au total, la Suisse comptait en 2018 environ 1,6 million de chats, 505'000 chiens, à peu près autant de rongeurs et de lapins, 370'000 reptiles et plus de 3 millions de poissons d’aquarium, a indiqué la protection suisse des animaux dans un communiqué jeudi. Mais c'est le chat qui a la faveur des Suisses.

Avec 19,5 félidés pour 100 habitants, la Suisse se classe dans le peloton de tête des pays détenteurs de chats en Europe. Mais ce chiffre a aussi un revers de la médaille, car ces animaux sont de loin ceux qui sont les plus fréquemment accueillis dans les refuges, avec plus de 10'000 d'entre eux recensés l'an dernier.

Chiens et chats

Le nombre de chats recueillis en refuges a toutefois un peu diminué par rapport à l’année précédente (-6%). Sur plus de 6100 chats trouvés, à peine un sur cinq a pu être restitué à leurs propriétaires d’origine: cela montre que seule une petite partie des chats est «pucée» et enregistrée.

Pour la première fois depuis plusieurs années, le nombre de chiens recueillis a légèrement augmenté, avec 18% de ces animaux saisis. Ce chiffre en hausse de 20% par rapport à 2017 indique une politique plus interventionniste de la part des autorités vétérinaires.

Reptiles exotiques abandonnés

En dehors des tortues, de plus en plus de reptiles exotiques comme des serpents et des lézards sont remis par leurs propriétaires dépassés dans un refuge ou abandonnés dans la nature. Les autorités et la protection des animaux sont de plus en plus confrontées à des animaux importés illégalement.

Beaucoup de ces animaux sont détenus en infraction avec la loi ou dans de mauvaises conditions. Or l’accueil, les soins et le placement de ces animaux nécessitent des connaissances spécifiques.

La protection suisse des animaux va ainsi créer plusieurs sites capables d’accueillir des reptiles exotiques jusqu’à ce qu’ils puissent être placés dans de bonnes conditions. L’association de protection des animaux de Kreuzlingen gère depuis avril dernier un refuge de ce type. (ats/nxp)