Un senior sur deux est en surpoids en Suisse

Quelque 53 % des 65 ans et plus ont un indice de masse corporelle trop élevé en Suisse. C'est ce que révèle mardi le «MonAM», soit le nouveau système de monitorage des addictions et des maladies non transmissibles de l’Office fédéral de la santé publique. Cette proportion est nettement inférieure dans les groupes d’âge plus jeunes : 42% des 35-49 ans sont en surpoids et 27% des 15-34 ans.

Mais les seniors ne sont pas égaux devant le phénomène: les hommes sont davantage touchés avec 62% de personnes concernées, contre 46% chez les femmes de plus de 65 ans.

Inquiétant

Ces chiffres sont préoccupants, relève l'OFSP mardi ans un communiqué. En effet, le surpoids augmente non seulement les risques de maladies cardio-vasculaires, mais aussi celui de développer plusieurs types de cancers de même que le diabète de type 2, rappelle-t-il.

L’Office fédéral de la santé publique rappelle qu'une alimentation équilibrée et une activité physique suffisante jouent un rôle primordial tout au long de la vie pour le maintien d’un poids corporel sain. Et surtout il souligne, qu'il n’est jamais trop tard pour pratiquer une activité physique : la marche, le vélo ou même la danse sont, par exemple, de bonnes options pour les aînés, précise-t-il.