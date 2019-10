Une voiture termine sa course chez le coiffeur

Un automobiliste de 41 ans a défoncé la vitrine d'un salon de coiffure vendredi après-midi à Soleure. Trois personnes ont été légèrement blessées. Un problème médical semble être à l'origine de l'accident.

Le quadragénaire a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a ensuite traversé la chaussée, une voie ferrée et un trottoir. Il a percuté la vitrine d'un coiffeur avant de s'immobiliser. Le conducteur et sa passagère ont été légèrement blessés, de même qu'une employée du salon de coiffure. Tous trois ont reçu des soins à l'hôpital et la voiture a dû être remorquée.