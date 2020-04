L’USS vole au secours des travailleurs

L’Union syndicale suisse (USS) monte au créneau pour défendre les salariés frappés de plein fouet par les mesures de lutte contre le coronavirus. Ce mercredi, il adresse au Conseil fédéral une série de revendications pour améliorer leur situation. Avec, comme priorité, la préservation du pouvoir d’achat des bas et moyens revenus, particulièrement exposés en cette période de crise.

Alors que le chômage partiel peut engendrer une perte de salaire allant jusqu’à 20%, l’organisation faîtière exige que les salaires des travailleurs à revenus faibles et moyens soient garantis à 100%. Ou encore que la Confédération finance une réduction sur les primes d’assurance maladie. Quant aux entreprises qui font usage du chômage partiel et d’autres soutiens proposés par la Confédération, elles ne doivent pas pouvoir licencier leurs collaborateurs ni distribuer de dividendes.

Comme autre mesures «indispensables», l’USS appelle la Confédération à mieux protéger contre un licenciement les employés en fin de carrière, pour qui il sera encore plus difficile de trouver un nouvel emploi à l’heure où les employeurs font preuve d’une «grande réserve quant aux embauches». Entre fin mars et le 9 avril, 10’000 personnes de plus se sont retrouvées au chômage, s’alarme la faitière. «Lors des récessions précédentes, nous avions connu des hausses de 4000 personnes au chômage par mois», commente dans un communiqué Daniel Lampart, économiste en chef de l’USS.

Création de places d'accueil de jour

L’USS s’inquiète également de la situation sur le front de l’accueil de jour, soulignant que de nombreuses structures sont menacées dans leur existence. «Les collectivités publiques doivent à tout prix préserver les structures de tout problème financier pour que la garde des enfants puisse être assurée.» L’USS plaide par ailleurs pour la création de nouvelles places pour suppléer au fait que les grands-parents - personnes à risque - ne puissent plus assumer des tâches de garde. Elle estime qu’il faudrait pas moins de 50’000 nouvelles places pour compenser cette absence.

Dans ses autres revendications, l’USS exige une «solution rapide» pour les travailleurs vulnérables alors que l’assouplissement progressif des mesures de lutte contre la crise est en vue. Ces salariés doivent être protégés de manière adéquate sur le lieu de travail ou alors pouvoir rester à la maison, et leur salaire être garanti, exige l’organisation faîtière. Le Conseil fédéral doit apporter une solution en ce sens. Il est aussi appelé à mettre en place, seul ou avec les cantons, un fond pour les cas de rigueur parmi les indépendants.