Vers la vignette numérique en Suisse

Les conducteurs devraient pouvoir choisir entre la vignette autocollante traditionnelle et une vignette numérique pour les autoroutes. Le Conseil des Etats a tacitement transmis mercredi une motion de Martin Candinas (PDC/GR) en ce sens.

Les vignettes numériques présentent de nombreux avantages, comme le montrent les expériences faites à l'étranger, par exemple en Autriche, explique le motionnaire. Il est possible de les commander sur Internet, moyennant inscription, enregistrement et paiement, ce qui fonctionne très bien pour les résidents et les étrangers, explique le motionnaire.

A l'ère du numérique, ce système entraîne également des coûts d'administration et de traitement nettement plus bas que celui de la vignette traditionnelle. Le contrôle est simple et pratique grâce à des caméras mobiles, comme c'est d'ailleurs déjà le cas pour les contrôles de vitesse, estime Martin Candinas.

Et d'ajouter qu'une vignette numérique peut être directement associée à un numéro de véhicule, ce qui est facilement contrôlable et n'a aucune incidence en cas de changement de véhicule ou de pare-brise, ou lorsque les véhicules sont utilisés durant des périodes bien précises. La vignette numérique est donc idéale pour les citoyens, conclut Martin Candinas.

Laisser le choix

Il ne s'agit pas de se prononcer pour l'une ou l'autre solution, mais de les proposer toutes les deux. Pour le motionnaire, les conducteurs pourront ainsi choisir librement le modèle qu'ils préfèrent. Les coûts supplémentaires devraient être raisonnables, d'autant plus que cela permettrait de faire de précieuses expériences avec la vignette numérique.

Le Conseil fédéral a récemment soumis un message au Parlement. Les Suisses devraient avoir le choix entre une vignette auto électronique et l'autocollant à placer chaque année sur le pare-brise dès 2022. Les coûts des investissements sont compris entre 4 et 5 millions de francs. (ats/nxp)