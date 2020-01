La victime d’Auboranges a été «gravement mordue» par son malinois

L’affaire rendue publique mercredi par la Police cantonale fribourgeoise a suscité une vague d’émotion bien au-delà des frontières d’Auboranges, petit village voisin des communes vaudoises d’Oron et de Servion.

Le corps d’une femme de 45 ans avait été découvert la veille en début d’après-midi dans le parc de dressage pour chiens situé sur la propriété de la défunte. Absent au moment du drame, son époux (55 ans) y a ouvert une école d’éducation canine en 2016, la «Dogs Academy» dite des «Loups du Menhir».

A l’arrivée des forces de l’ordre, l’un des deux bergers belges malinois du couple avait bondi sur l’un des deux gendarmes après être subitement sorti de l’enclos, la mordant au bras sans lâcher prise. Si bien que son collègue avait décidé d’abattre l’animal avec son arme de service.

Educateur canin agréé

Alors que la police précisait que le canidé a «vraisemblablement attaqué et blessé mortellement» sa propriétaire, son mari -qui partageait sa vie depuis quatorze ans- assurait à nos confrères de «20 Minutes» que seuls des hématomes étaient visibles sur la dépouille de la victime. Et d’estimer que le chien «a sans doute voulu la réveiller en la malaxant», suite à «une chute ou un malaise» de la quadragénaire. Seulement voilà: «le corps présente de multiples et graves morsures sur les avants-bras», nous révèle le Ministère public fribourgeois. «Il y en avait vraiment beaucoup», ajoute sa porte-parole Murielle Decurtins.

L’enquête devra encore formellement établir que ces lésions provoquées par le berger belge malinois de 5 ans -dressé par le couple au mordant sportif- sont bien à la seule cause du décès de sa codétentrice.

«24 heures» a également appris de source proche du dossier que si l’époux figure sur la liste des éducateurs canins agréés du Service vaudois des affaires vétérinaires, l’intéressé n’aurait cependant jamais exercé la fonction de conducteur de chien au sein d’un corps de police. Contrairement aux informations figurant sur un profil à son nom du réseau social professionnel «LinkedIn».