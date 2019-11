La volte-face de Rytz provoque l’extase au PLR

«La donna è mobile.» Voilà ce que diraient certainement les italophones en écoutant Regula Rytz. En 24 heures seulement, la candidate Verte au Conseil fédéral a changé de discours. Jeudi, elle affirmait qu’elle attaquerait le siège d’Ignazio Cassis, mais en aucun cas celui de Karin Keller-Sutter. Elle ne se voyait pas éjecter une femme pour prendre sa place. Ce vendredi, devant une forêt de micros au Palais fédéral, elle ne l’excluait plus. Une volte-face qui lui a été plus ou moins imposée par son parti.

Les Verts ont en effet arrêté leur stratégie. Ils présentent une candidature de combat, celle de leur présidente Regula Rytz, qui a été désignée par acclamation. «Nous lançons une seule candidate car il s’agit de s’attaquer à un conseiller fédéral sortant, explique le chef de groupe, Balthasar Glättli. Un ticket manquerait de clarté et provoquerait une dispersion des voix.» Cette stratégie était attendue. En revanche, Glättli provoque l’étonnement en annonçant que les Verts ne se contenteront pas de contester Cassis, mais qu’ils pourraient aussi s’en prendre à l’autre PLR, Keller-Sutter.

Lire aussi: Regula Rytz est-elle trop à gauche pour être élue?

Regula Rytz soutient-elle cette stratégie, alors qu’elle a déclaré le contraire la veille? La candidate bredouille une explication un peu confuse où l’on comprend que la responsabilité de la tactique électorale est du ressort du parti. Celui-ci a dû certainement se rendre compte que s’attaquer au seul Cassis donnait l’impression de faire la peau à la minorité italophone du gouvernement. D’où l’idée de ne pas exclure «KKS» de la ligne de mire.

«Le PLR n’a pas voulu nous céder un siège, poursuit Balthasar Glättli. Si Regula Rytz l’emporte contre Cassis, il lui appartiendra de décider s’il veut représenter Cassis ou KKS pour le siège PLR restant.» Le chef de groupe se dit optimiste sur les chances de succès de Rytz «même si ce n’est pas gagné».

Le louvoiement des Verts

Cet optimisme tranche pourtant avec un début de campagne qui ne se déroule pas idéalement pour la présidente des Verts. D’abord son aura a un peu pâli suite à sa défaite au Conseil des États pour le canton de Berne, dimanche dernier. Ensuite, sa conférence de presse de jeudi n’a pas redonné de l’élan. Au contraire, sa réponse désinvolte envers la représentation italophone a provoqué la colère au Tessin. Enfin, sa volte-face n’aide pas à remonter la pente.

Et ce n’est pas le PLR qui va lui tendre la main pour l’aider. Ou s’il le fait, c’est pour mieux lui enfoncer la tête sous l’eau. Vendredi soir au Palais fédéral, le nouveau vice-président du groupe Olivier Feller s’en donnait à cœur joie sur le «louvoiement» des Verts. «MmeRytz écarte le jeudi la Suisse italienne. Un jour plus tard, elle est prête avec son parti à écarter non seulement la Suisse italienne mais aussi une femme en poste depuis dix mois.» Le chef du groupe parlementaire, Beat Walti, en rajoute une couche. «C’est incroyable la légèreté avec laquelle les Verts abordent cette élection. Ils sont prêts à élire une 2e conseillère fédérale bernoise (ndlr: en plus de la socialiste Simonetta Sommaruga) et à écarter la Suisse italienne et la Suisse orientale, qui toutes deux ont attendu longtemps pour entrer au gouvernement.»

Mais le PLR n’est-il pas la grenouille qui se voit en bœuf en s’accrochant à ses deux sièges au Conseil fédéral? La présidente Petra Gössi note que son parti a 1,7% de voix de moins que le PS au National. Et au Conseil des États, dans une feuille statistique distribuée en conférence de presse, le PLR se vante d’être le second parti, voire le premier s’il parvient à dépasser le PDC ce dimanche. Le PLR ne voit donc pas pourquoi il devrait renoncer à ses deux fauteuils. Il annonce qu’il réélira tous les conseillers fédéraux en place. On verra dans les prochains jours ce que le PDC décide. S’il ne soutient pas Regula Rytz, la candidature Verte est mort-née.