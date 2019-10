Yvan Perrin jette l'éponge

Fédérales Selon la 2e projection de la SSR, les Verts gagneraient 16 sièges au Conseil national et les Vert'libéraux 8. L'UDC perdrait 11 fauteuils. Plus...

Fédérales Les Verts ont remporté un siège à Glaris et Neuchâtel au détriment de l'UDC et du PS. Plus...