Nous devons impérativement trouver des solutions avec l’Union européenne pour pouvoir maintenir à jour les accords bilatéraux, ceux-ci étant figés sur les solutions décidées à la fin des années 90 et pas actualisés depuis. Il s’agit donc de pouvoir poursuivre la voie qui a été votée à plusieurs reprises par le peuple suisse. Il en va notamment de notre capacité économique, des emplois en Suisse, de notre association à la recherche européenne et nos innovations, ou encore de la bonne gestion de nos transports.

Faut-il rappeler ici, à titre d’illustration, que nos échanges commerciaux avec le Land allemand du Bade-Wurtemberg, la région voisine au nord de la Suisse, sont similaires avec ceux que nous avons avec toute la Chine!

«Des procédures spécifiques sont possibles et prévues, permettant de choisir en toute connaissance de cause!»

Or, les discussions en cours avec la Commission européenne sont hélas conduites souvent avec la peur pour conseillère. Ce qui n’est jamais bon! Deux exemples: le traitement des différends et la directive sur la libre circulation des citoyens.

Actuellement, lorsqu’il y a des différences dans l’application des accords bilatéraux, elles sont réglées par des comités mixtes composés de représentants de l’administration. À ce jour et après quelque vingt années de mise en œuvre, nous pouvons constater que personne ne s’est plaint du travail de ces comités et leurs décisions n’ont pas suscité de problème.

Dans le cadre de la mise à jour, il est souhaité que le traitement des éventuels différends soit dorénavant traité par la justice, selon un modèle similaire aux procédures d’arbitrage. Or, maintenant, divers milieux s’inquiètent de cela en disant que la Cour de justice de l’Union européenne «obligera la Suisse à reprendre les lois européennes sans discussion possible»! Or, cela n’est pas vrai. Des procédures spécifiques sont possibles et prévues, permettant de choisir en toute connaissance de cause!

Pas de «tourisme social»

Autre peur régulièrement communiquée: si nous mettons à jour les accords bilatéraux, alors nous devrons reconnaître la libre circulation des citoyens – à ne pas confondre avec celle des travailleurs que nous appliquons sans problème majeur depuis le début des années 2000 – et du coup nous risquerions «un afflux de citoyens des 27 pays membres voulant profiter du système social suisse». Or, ce n’est pas vrai!

Même dans feu l’accord institutionnel, cette directive n’était pas citée. Par ailleurs, notons que la peur mentionnée face à cette directive ne résiste pas à la réalité vécue au sein de l’Union européenne, où aucun mouvement de masse de «tourisme social» n’a été noté, alors même que des pays, comme le Luxembourg, disposent d’un système social développé comparable à la Suisse.

Pour le futur de notre pays, de ses habitants, de ses emplois, nous devons maintenant avancer et finaliser la mise à jour des accords bilatéraux, sans peur inutile. Il en va du bien-vivre de nous tous en Suisse!

Laurent Wehrli Afficher plus Conseiller national (PLR/VD)

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.