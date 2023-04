«Magnifique surprise»

Réaction de Vincent Maitre, conseiller national du Centre: «C'est une magnifique surprise et une belle «remontada» de Delphine Bachmann. Cela démontre que l'on est plus fort lorsqu'on est ensemble. Finalement, la virulence de la campagne aura peut-être été utile à notre candidate. Plus globalement, les Genevoises et les Genevois ont montré qu'ils et elles souhaitent un gouvernement stable avec une majorité de droite et de centre droite.»