Suivez en direct la conférence de presse de Thomas Pesquet – «De retour sur Terre, la douche, on dirait Matrix!»

L'atterrissage

«La rentrée atmosphérique, ça freine très très fort, on ressent 4,5 g, c'est pas le meilleur moment. Quand les parachutes s'ouvrent, on passe de 28'000 km/h à 8 mètres secondes, ça secoue. Avec Soyouz (Ndlr: première mission), l'atterrissage sur sol dur est violent, on tape fort et on roule, comme des tonneaux après un accident de voiture. Cette fois, on a amerri sur une mer d'huile, c'est plutôt doux.»