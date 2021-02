Les favoris

Les seuls à avoir pu l'emporter deux fois cet hiver se nomment Marco Schwarz et Henrik Kristoffersen. Fort de l'or en combiné et du bronze en géant, l'Autrichien a de sérieux atouts à faire valoir. Sur le podium à sept reprises cet hiver, il se pose en candidat le plus régulier.

Ramon Zenhäusern est vraiment en embuscade derrière ces deux hommes. Il est frais et peut faire des merveilles entre les piquets.

Du côté Français, attention à monsieur Pinturault et Clément Noel spécialiste de la discipline.