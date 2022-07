Photographies époustouflantes – Suivez en direct la suite des trésors du télescope spatial James Webb Après une première photo diffusée hier soir dévoilant des galaxies formées peu après le Big Bang, la NASA diffuse davantage de clichés en couleur des trésors de l’Univers. Nora Foti

Le premier cliché du télescope spatial James Webb, dévoilé le 11 juillet 2022. KEYSTONE/NASA

Planètes, étoiles, nébuleuses, galaxies et plus encore…le télescope spatial James Webb peut observer l’entièreté du cosmos, affirme la NASA. Et c’est aujourd’hui preuve à l’appuis que l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace américaine appuie son propos, avec des clichés époustouflants tirés de l’Univers.