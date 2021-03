Une femme en tête à Roche

Cheffe de file et candidate du Groupement démocratique et social rotzéran, Aurélie Tulot entre avec brio à la Municipalité de Roche. Elle figure même à la première place des candidats en lice pour ce second tour dont la participation a été de 43,41%.

Les quatre postulants de l'Entente communale trustent les autres postes en jeu.

À noter que le syndic Christophe Lanz n'arrive que cinquième. Relative surprise, le municipal Rémy Roulet (ex-Entente communale et porte-drapeau du PLR) est largement battu.