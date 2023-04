Les résultats du Conseil d'État tomberont plus tôt

Les bulletins de vote pour le Conseil d'État comportent des croix et peuvent être lus très rapidement par des machines. Dès 12h45, les premiers résultats seront connus et les résultats précis tomberont vers 18h.

Pour le Grand Conseil, c'est plus compliqué: les électeurs peuvent biffer des noms et en écrire à la main. Même si les grandes tendances sont attendues vers 13h30, les résultats précis ne sont attendus que dans la soirée, et les définitifs vers 23h45.