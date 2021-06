Les femmes descendent dans la rue et se mobilisent pour l’égalité

Les Suissesses se mobilisent à nouveau ce lundi, 30 ans après la première grève des femmes. Au coeur des revendications: la lutte contre le relèvement de l’âge de la retraite, des hausses de salaires et une protection contre les violences sexistes et sexuelles.

Cinquante ans après l’introduction du suffrage féminin, quarante ans après l’inscription du principe d’égalité dans la Constitution, trente ans après la première grève des femmes, et deux ans après la grève féministe de 2019, «les revendications restent valables», dénoncent les collectifs.

Les inégalités se creusent

L’adoption de la loi sur l’égalité date d’il y a 25 ans. Pourtant l’inégalité salariale s’est creusée, estiment les militantes. La pandémie a une fois de plus montré que le travail des femmes n’est ni reconnu ni rémunéré correctement, critiquent-elles.

Figure du mouvement des droits des femmes, Christiane Brunner déclare à Keystone-ATS «ne pas pouvoir expliquer pourquoi l’égalité n’est toujours pas acquise». Trente ans après la première grève des femmes, dont elle était l’une des instigatrices, la Genevoise estime que les femmes ont toujours des raisons de faire grève. Elle estime notamment qu’il faudra passer par une initiative populaire pour obtenir l’égalité salariale.

Les salaires inférieurs, les emplois à temps partiel et le travail non rémunéré sont à l’origine des rentes «scandaleusement basses» des femmes, en moyenne d’un tiers inférieures à celles des hommes, relève l’Union syndicale suisse (USS). Au rythme actuel, cet écart n’aura disparu que dans 80 ans.

Le syndicat Unia dénonce pour sa part une droite «cynique», qui vient de décider d’un relèvement de l’âge de la retraite des femmes. «A travers la réforme AVS21, alors qu’elles sont déjà gravement précarisées à la retraite, les femmes vont devoir travailler encore plus.»

Par plus de 40 actions de protestation, mobilisations et manifestations, les femmes demandent donc «du respect!» avec de meilleurs salaires et de meilleures rentes. Lundi matin, la journée de mobilisation a débuté par un «réveil violet". Dans plusieurs villes suisses, l’eau de certaines fontaines a été teintée de couleur violette, à l’aide de colorants alimentaires inoffensifs pour la santé.

Trois temps forts

Concrètement, les collectifs de la grève féministe se mobilisent au niveau national à trois occasions lundi. Des pique-niques et des stands sont organisés dès midi. Le second point fort se situe à 15h19 précises, «au moment (de la journée) où les femmes commencent à travailler gratuitement du fait des inégalités salariales», écrivent les collectifs. Une action nationale suivie de cortèges et manifestations sera enfin lancée dès 18h00.

D’autres actions sont prévues tout au long de la journée, initiées par les différents collectifs cantonaux. En Suisse romande, celles-ci incluent notamment des pique-niques dans les parcs de Genève et à Delémont, des stands et lectures féministes à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou Fribourg, une promenade «inclusive» à Bienne, ou des animations dans le canton de Vaud, notamment à Lausanne, Yverdon, Nyon et Vevey.

«Loin d’une société sans sexisme»

Au niveau politique, le PS souligne sur Twitter «que 50 ans après l’introduction du suffrage féminin et malgré la loi sur l’égalité, nous sommes encore loin d’une véritable égalité et d’une société sans sexisme». Dans une vidéo, plusieurs femmes, dont la coprésidente du parti Mattea Meyer (ZH), expliquent pourquoi elles font grève.

Le PLR écrit aussi sur Twitter que ses élues ne défileront pas dans la rue lundi. Elles s’engageront par contre concrètement pour l’égalité salariale, notamment avec l’initiative pour une imposition individuelle.

La grève des femmes a reçu le soutien de la Grève du Climat, qui appelle à participer aux différentes manifestations et actions prévues. Selon le mouvement, de nombreux points communs existent entre les deux luttes.

Un outil pour les entreprises

A l’occasion de la grève des femmes, la Fédération suisse pour l’accueil de jour de l’enfant (Kibesuisse) demande que le nombre et la qualité de places d’accueil et d’éducation de l’enfance soient encore élargis. L’offre doit également rester abordable pour les parents.

La Confédération va mettre pour sa part mettre à disposition des petites entreprises et organisations de moins de 50 employés un outil en ligne pour vérifier l’égalité salariale. Elle veut donner aux employeurs la base nécessaire pour concrétiser le principe «à travail de valeur égale, salaire égal», inscrit dans la Constitution.