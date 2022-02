Dimanche de votations (direct) - Suivez en direct les résultats des votations fédérales

L'abolition du droit de timbre ne semble pas convaincre

L’abolition du droit de timbre d’émission ne semble de son côté pas convaincre le peuple, d’après les derniers sondages. Décrié par la place financière depuis des dizaines d’années, l’impôt est par exemple exigé lorsqu’une société émet des actions pour augmenter ses fonds propres. Mais seulement à partir d’un million de francs levés. Les petites entreprises ne sont généralement pas concernées.

Dénonçant un nouveau cadeau aux multinationales, la gauche et les syndicats ont lancé le référendum. Tous les citoyens paient des impôts et des taxes. La place financière ne doit pas faire exception, plaident-ils. Et ce d’autant plus que les impôts pour les plus riches ont régulièrement été sabrés ces dernières années, aux dépens de la classe moyenne et des retraités.

Ueli Maurer, chef du Département fédéral des Finances, défend la suppression du droit de timbre d’émission. Keystone

En face, ce sont les intérêts des entreprises et de l’économie qui sont mis en avant. Il s’agit d’un investissement à moyen et long terme pour maintenir les sociétés et les emplois en Suisse, notamment en prévision de l’imposition à 15% voulue par l’OCDE, pointent le gouvernement et les partis bourgeois. Pour éviter une fuite des entreprises, il faut supprimer toutes les particularités helvétiques négatives, dont le droit de timbre fait partie.

