Roman américain – Suivez «Le guide» qui trouve les mots du bord de l’eau Le roman naturaliste de l’Américain Peter Heller s’attache à rendre cette communion du pêcheur à la mouche avec la nature avant d’entraîner ces deux héros, un guide de pêche et sa cliente, dans une intrigue policière. Réussi. Olivier Bot

Peu de romans réussissent à décrire la communion du pêcheur à la mouche avec la nature. Le moucheur aura sans doute été déçu, de ce point de vue, par le roman «Et au milieu coule une rivière» de Norman Maclean dont l’adaptation au cinéma réalisée par Robert Redford avec Brad Pitt était cependant beaucoup plus juste et réussie. Seul Hemingway, fin pêcheur à la mouche, auteur de «La grande rivière au cœur double» aura trouvé grâce jusqu’ici aux yeux du lecteur-pêcheur.

Avec «Le Guide» de Peter Heller, le lecteur va pouvoir goûter aux sensations et aux émotions propres à cette pêche respectueuse du milieu. L’auteur parvient ainsi à évoquer cette foi singulière, cette religion animiste de la rivière et de la truite. Dans ce roman, les personnages principaux sont un guide de pêche, Jack, hanté par un drame passé (un personnage qui apparaît dans un précédent roman, La Rivière), et sa cliente, une chanteuse, Alison K, lors d’un séjour dans un lodge de pêche du Colorado au temps de la pandémie de Covid.

L’essentiel du texte s’attache avec poésie à approcher les sentiments du pêcheur qui s’abandonne à la contemplation de la beauté du vivant. Et ce n’est pas un hasard si notre guide aime les haïkus japonais, qui sont souvent en peu de mots une célébration de la nature.

Cette tranquillité, cet abandon de soi courent les pages du roman. En voici un exemple tiré du livre: «Le truc avec la pêche: elle emportait tout avec elle pour ne laisser que l’eau, la pierre et le vent. Le cri des oiseaux. Le chant des chutes. Les lueurs d’une araignée entre les racines à nu sortant d’une berge creusée. Et dans une fosse d’eau d’aval: les cercles concentriques d’une truite qui vient à la surface ricocher silencieusement comme une pluie tranquille.» Avant que ne surgissent le doute, la peur, la violence. Une botte enfouie sous un tapis d’épines de pin, une barrière, des caméras, une maison, un coup de fusil, des hommes en blouse.

Un ressourcement aux deux visages

Au Kingfisher lodge, on parcourt une rivière, matin et soir, canne à la main, jusqu’à une limite au-delà de laquelle il vaut mieux ne pas s’aventurer. Un coup de fusil pourrait viser les contrevenants. Ce voisin menaçant, propriétaire d’un terrain au bord de la rivière, est-il un sauvage, un fou? Bien sûr le guide et sa clientèle ne résisteront pas à franchir cette limite et à transgresser les règles pour le savoir. La question est entêtante: qui est ce voisin et pourquoi interdit-il tout accès au reste de la rivière?

L’intrigue du livre, secondaire selon moi, tellement la description littéraire de cette nature, toujours grandiose aux États-Unis, fait l’intérêt du roman, n’intervient vraiment qu’à la fin de l’ouvrage. On passe ainsi d’un livre naturaliste sur fond de mystère à un polar façon «Rivières pourpres» de Grangé où des ultras riches se refont une santé. On aimera le parallèle dans le livre d’un ressourcement qui prend deux visages. Celui d’une rivière et d’un autre flux. En lisant «Le Guide» jusqu’à la fin que je ne dévoilerai pas ici, vous aurez fait une bonne pêche!

«Le Guide» de Peter Heller, traduit de l’américain par Céline Leroy, Éd. Actes Sud, avril 2023, 300 pages, 35 fr. 10.

