L'ambiance monte gentiment à Froideville

Bonsoir depuis Froideville, où l'ambiance monte gentiment dans la carrosserie transformée en salle de projection par la Jeunesse. La société villageoise y diffuse tous les matchs depuis le début des compétitions, en tenant un bar et en proposant de la petite restauration. Le dispositif (et la fréquentation…) est évidemment plus important lorsque l'équipe suisse joue et ce soir, les fours à raclette sont en chauffe. SMR