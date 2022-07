Deux nations donc qui cherchent à développer leur football féminin et pour qui cet Euro anglais est important. Si la plupart des Portugaises évoluent dans leur pays en clubs, ce n’est pas le cas des Suissesses. Ces dernières, hormis les gardiennes Peng (Zurich) et Thalmann (Servette), la défenseuse Kiwic (Zurich) et l’attaquante Maendly (Servette), jouent toutes à l’étranger.