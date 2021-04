Qui dirigera votre commune?

Bonjour, bienvenue dans notre live consacré aux résultats des élections à la syndicature de 27 communes vaudoises encore non pourvues.

Au total, 58 candidats se présentent au premier tour de ce scrutin au système majoritaire.

Les communes concernées sont: Aigle et Bex (district d’Aigle), Avenches, Cudrefin et Lucens (Broye-Vully), Penthalaz et Poliez-Pittet (Gros-de-Vaud), Le Chenit, Grandson, Montagny-près-Yverdon et Orbe (Jura-Nord vaudois), Épalinges (district de Lausanne), Bourg-en-Lavaux, Chexbres et Forel (Lavaux), Aubonne, Gollion, Hautemorges, L'Isle et Préverenges (district de Morges), Begnins, Founex, Givrins, Gland et Le Vaud (district de Nyon), Prilly (Ouest lausannois) et Jongny (Riviera-Pays-d’Enhaut).

Pour retrouver les enjeux des principales communes, cliquez ici.