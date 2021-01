Football – Suivez les SFL Awards en direct sur notre site La cérémonie annuelle de remise des prix de la Swiss Football League se déroule ce jeudi soir, à huis clos évidemment. Possibilité vous est donnée d’assister à l’émission en direct. Sport-Center

La cérémonie de remise des prix de la Swiss Football League, appelée SFL Awards, a lieu ce jeudi soir. Pandémie oblige, elle aura évidemment lieu à huis clos. Mais vous pouvez suivre cette émission particulière d’environ une heure dès 19h50 sur notre site, en cliquant sur la vidéo ci-dessus.

Pour rappel, la SFL décerne cinq récompenses chaque année. A savoir: meilleur joueur de Super League, meilleur joueur de Challenge League, meilleur jeune, meilleur entraîneur et plus beau but de l’année 2020.

Les nominés pour cette soirée sont:

Meilleur joueur de Super League: Jean-Pierre Nsamé (BSC Young Boys), Jordi Quintillà (FC Saint-Gall) et Miroslav Stevanovic (Servette FC).

Meilleur joueur de Challenge League: Asumah Abubakar (SC Kriens), Davide Callà (FC Winterthour) et Petar Pusic (Grasshopper).

Meilleur jeune: Kastriot Imeri (Servette FC), Becir Omeragic (FC Zurich) et Leonidas Stergiou (FC Saint-Gall).

Meilleur entraîneur: Maurizio Jacobacci (FC Lugano), Gerardo Seoane (BSC Young Boys) et Peter Zeidler (FC Saint-Gall).

Plus beau but de l’année: Alexander Gerndt (FC Lugano), Nicolas Moumi Ngamaleu (BSC Young Boys) et Victor Ruiz (FC Saint-Gall).

Pour visionner les 20 buts ayant abouti à la sélection finale, cliquez ici.