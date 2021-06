Les projections des votations – Vers un refus surprise de la loi sur le CO₂ Selon les projections Tamedia, la loi sur le CO₂ devrait être rejetée de peu. Les initiatives phytosanitaires sont clairement refusées. La Loi Covid-19 et la loi antiterroriste passent facilement. Sonia Imseng , Titus Plattner , Mathieu Coutaz DÉVELOPPEMENT SUIT

Selon les projections Tamedia, la loi sur le CO₂ devrait être refusée de justesse. Un revers pour le conseil fédéral. Les initiatives phytosanitaires, elles, sont clairement rejetées, à près de 60%. La Loi Covid-19 et la loi antiterroriste passent facilement. (Suivez les réactions en direct)

Alors que les communes urbaines ont massivement soutenu la loi sur le CO₂, les communes rurales et périphériques l’ont majoritairement rejetée. Lausanne, Vevey, Bâle et la ville de Lucerne ont par exemple soutenu la loi à près de 67%. Le conseil fédéral et tous les partis hormis l’UDC ont soutenu la réforme. C’est un revers important pour la ministre de l’Énergie Simonetta Sommaruga et la Berne officielle.