Théâtre à Vullierens – Suivre Alice «de l’autre côté du miroir» La compagnie Lunidea fait déambuler ses spectateurs dans les superbes jardins du château, en un spectacle immersif détonant. Alice Caspary

Alice et les comédiens emmènent le public dans une balade à travers les beaux jardins du château de Vullierens. Vanessa Cardoso

En haut d’une galerie en bois, le public, composé principalement d’enfants et de parents, attend le début du spectacle. Les derniers chuchotements disparaissent et une musique mélancolique donne la tonalité de la soirée: «Alice de l’autre côté du miroir» s’envole du côté du rêve. Tout public, ce spectacle dont la particularité première est d’être immersif est à voir jusqu’au 19 septembre au château de Vullierens. Il a été pensé et élaboré par la compagnie de production artistique suisse Lunidea, et plus particulièrement par sa femme-orchestre, la metteuse en scène Victoria Giorgini.

Aller au théâtre différemment

À 18 h, dimanche dernier, la trentaine de personnes présentes semble heureuse d’être là. Quand la musique s’arrête, un comédien entre en scène, suivi d’Alice pour un échange qui invite au rire. Soudain, cette dernière descend en trombe de son estrade et nous invite à la suivre, manifestement pressée. Le concept d’immersion débute. Il s’agit d’entrer dans la trame du spectacle en interagissant avec les comédiens, tout en déambulant dans les différents recoins du château.

Vanessa Cardoso

Pendant plus d’une heure, le public stupéfait se déplace alors entre petites foulées et jeu de cache-cache pour certains, afin de ne pas être interpellés. Les plus farouches s’aventurent à jouer le jeu jusqu’au bout, en s’approchant au plus près des acteurs qui donnent tout, et surtout envie d’y croire.

«L’histoire d’«Alice de l’autre côté du miroir», profonde et fantasque, est moins connue du grand public. Dans ce second volet, Alice passe de l’autre côté du miroir parce qu’elle s’ennuie. Là, elle découvre sa maison, mais de manière très étrange: les fleurs, les jeux d’échecs, tout devient vivant!» explique Victoria Giorgini. Au travers de la compagnie Lunidea, qu’elle a cofondée avec Cédric Cassimo à Londres en 2006, elle démocratise le théâtre immersif en lui donnant une forme novatrice: la liberté entre le texte, la trame et la participation du public devient essentielle. Les comédiens aux costumes étonnants (par Lorène Martin) sont attachants et rodés aux imprévus du spectacle, autant qu’ils sont heureux de déranger le public dans sa petite routine.

Vanessa Cardoso

C’est en visitant les jardins du domaine en 2019 avec sa fille Charlotte – qui joue le personnage de la petite Alice – que Victoria craque pour ce lieu et y décèle un vrai potentiel pour abriter ses spectacles de théâtre immersif. «Elle est venue avec l’idée de créer quelque chose pour les jardins spécifiquement. Ensuite, elle a

construit son histoire en s’en imprégnant», explique Sophie Bertorelli, directrice des jardins du château depuis plus de dix ans. «Cette collaboration avec le château de Vullierens s’est faite comme une évidence. Notre ligne artistique est une balade totalement insensée qui nous enchante et nous surprend nous-mêmes», confirme la

metteuse en scène.

Vanessa Cardoso 24 HEURES

Ce partenariat s’inscrit-il comme un plus pour le château de Vullierens? «Oui, ça nous permet de créer un événement, car c’est ce que l’on veut faire de plus en plus: proposer au public de vraies expériences, mais aussi faire vivre les jardins différemment et développer l’offre pour les familles», souligne Sophie Bertorelli. Au

total, 24 représentations ont lieu et invitent le public à profiter des jardins d’une autre manière, plus ludique et rêveuse.

Féerie Lumineuse

Les Féeries lumineuses en action.

Une autre façon de profiter des lieux est de se laisser aller à la magie insolite de sa Féerie Lumineuse, une installation tout en lumières installée sur 10 hectares dans les jardins du château. Le public est invité à se perdre dans tous ses recoins, de la forêt des fées à l’installation de l’artiste Nicole Dufour, une aiguille de 10

mètres à l’entrée des portes des Iris. En marge de ces splendides rêveries, le virtuose de l’art de l’animation

de sable Cédric Cassimo présentera son spectacle conçu pour la Philharmonie de Paris en 2019, «Nous l’avons imaginé comme un rêve éveillé», glisse Victoria Giorgini.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.