Conseils en management – «Suivre les consignes libère l’esprit» Ancien militaire spécialisé dans la gestion de crise, Franck Pierrot prône l’engagement professionnel, formidable moteur pour passer à l’action. Amanda Castillo

Franck Pierrot a été chef de groupe au GIGN: «Lorsque j’ai rejoint la société civile, cet entraînement m’a été très utile. Je n’ai jamais eu peur (…) du risque inhérent à l’aventure de l’entrepreneuriat.» P. Allan

Chef de groupe au GIGN, unité d’élite de la Gendarmerie nationale française spécialisée dans la gestion de crises et les missions dangereuses, Franck Pierrot a côtoyé la mort, la violence et les côtés les plus sombres de l’humanité. Son vécu et son expertise sont aujourd’hui rassemblés dans un livre, «Le pouvoir de l’engagement» (Ed. Alisio). Inspirant.

Dans votre jeunesse, vous ne supportiez pas l’autorité. Aujourd’hui, votre point de vue est différent: les règles existent pour nous permettre de nous concentrer sur l’essentiel… À l’armée, vous avez toujours des anticonformistes qui passent leur temps à remettre en question les règles. Quelle perte d’énergie! Suivre les consignes libère l’esprit et permet de découvrir de nouveaux espaces de réalisation. J’ai toujours en tête une expédition dans la forêt guyanaise lors de laquelle nous avions pour instruction de frapper avec une machette les arbres avant d’y accrocher nos hamacs. Pressé par la tombée de la nuit, un camarade a négligé cette étape. Quelques minutes plus tard, l’un des deux arbres, pourri, lui est tombé dessus et lui a fracturé le bras. Certaines règles sont fastidieuses. Il faut pourtant apprendre à les utiliser comme un moyen d’accéder à l’expérimentation. En effet, en plus d’un douloureux accident, le gendarme qui s’est cassé le bras a dû interrompre sa formation dans la forêt. Cela étant dit, la finalité d’une règle n’est pas son application aveugle. Elle doit pouvoir être transgressée consciemment lorsque la situation le requiert.