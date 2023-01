Énergie verte – Sun-Ways veut poser des panneaux solaires entre les rails La start-up vaudoise a mis au point un concept pour déployer des centrales solaires amovibles sur les voies ferrées. De quoi générer 30% de la production d’électricité solaire actuelle de la Suisse. Ivan Radja

Le projet de Sun-Ways est de déployer des panneaux entre les rails, en collaboration avec l’entreprise Scheuchzer, en charge du véhicule spécial. SUN-WAYS

On connaît l’autoroute du soleil, la fameuse Nationale 7 chantée par Charles Trenet, mais voici que la réalité est en passe de rattraper la poésie, non plus sur le bitume, mais sur les voies ferrées. La start-up Sun-Ways, basée à Écublens (VD), a breveté un système capable de dérouler un tapis de panneaux photovoltaïques (PV) entre les rails. Si l’on sait que 10 km de voie ferrée représentent 10’000 km2, soit 5000 panneaux, ou la consommation de 400 ménages, l’enjeu est de taille.