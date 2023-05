Téléphonie mobile – Sunrise annonce une hausse de 4% de ses tarifs S’estimant rattrapé par l’inflation, l’opérateur procède à une augmentation de prix de ses prestations dès le 1er juillet. Etonam Ahianyo

Les coûts supplémentaires liés à l’inflation ne sont pas entièrement répercutés dans les frais mensuels de base, mais ils le sont partiellement, déclare Sunrise. KEYSTONE/Christian Beutler

L’inflation touche le secteur des télécoms en Suisse. Sunrise a annoncé mardi une augmentation d’environ 4% de ses tarifs à compter du 1er juillet 2023, comme l’a révélé lematin.ch.



L’opérateur justifie cette décision par l’inflation et avoue ne pas pouvoir y échapper. «L’augmentation des coûts de l’énergie, de la main-d’œuvre et d’exploitation entraîne une hausse des prix des produits et services de Sunrise», explique le fournisseur dans un communiqué. Il assure que les coûts supplémentaires liés à l’inflation ne sont pas entièrement répercutés dans les frais mensuels de base, mais qu’ils le sont partiellement.



À quoi peuvent s’attendre les abonnés Sunrise? Concrètement, les tarifs de base mensuels des abonnements Sunrise Up actuels augmenteront ainsi de 0 fr. 90 à 2 fr. 90 par abonnement, de 1 fr. pour les abonnements yallo actuels et de 0 fr. 95 pour les abonnements Lebara actuels, explique l’opérateur.

Quelques exceptions

Ne sont pas concernés par cette augmentation de prix les offres Prepaid, les paiements par mensualités d’appareils, les options ainsi que les frais de connexion pour appels et données mobiles.



L’opérateur indique qu’il adaptera ses conditions générales de vente avec un ajout sur l’inflation, conformément aux normes de l’industrie. Le fournisseur y précisera qu’il peut adapter le prix des services en fonction de l’inflation une fois par année civile.



Afin de proposer des tarifs stables, Sunrise assure qu’elle ne procédera pas à d’autres ajustements de prix en raison de l’inflation avant 2025.

