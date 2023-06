Hockey sur glace – Suomela ne filera pas en NHL et rejoindra bien le LHC Au lendemain de la date du butoir du 15 juin, pour les éventuels départs en NHL, le Lausanne Hockey Club a confirmé que l’attaquant finlandais Antti Suomela sera bien un Lion en vue de la saison 2023/2024 qui débutera le 13 septembre. Cyrill Pasche

Antti Suomela, qui a pris part au dernier championnat du monde avec la Finlande, rejoindra bien le Lausanne HC cette saison. AFP

Le Lausanne HC a passé sans encombre la date butoir du 15 juin, au-delà de laquelle les joueurs sous contrat en Suisse ne peuvent plus être enrôlés en NHL. Excellente nouvelle pour le LHC: le Finlandais Antti Suomela ne traversera pas l’Atlantique comme redouté et rejoindra comme prévu sa nouvelle équipe à la Vaudoise aréna. «C’est vraiment super de savoir que je suis un Lion à 100% », a commenté l’attaquant finlandais, via un communiqué du Lausanne HC.

De nouveaux étrangers compétitifs

Pour le directeur sportif John Fust, le cas de Suomela est enfin réglé. De quoi anticiper la nouvelle saison avec optimisme. «Je suis resté en contact permanent avec Antti (Suomela) et son agent, explique John Fust. Je me réjouis vraiment de son arrivée ici. Avec Christian Djoos, Lawrence Pilut (ndlr: les deux défenseurs sont suédois) et Antti Suomela, nous disposons de nouveaux renforts étrangers de qualité. Nous avons hâte de les accueillir ici et de commencer notre travail.»

Au bénéfice d’un contrat de deux ans valable jusqu’en 2025, Antti Suomela, un joueur de centre, débarque au LHC en provenance du IK Oskarshamn (Suède). Cette saison, il a compilé une impressionnante fiche statistique (66 points, dont 37 buts, en 51 matches) et a remporté le titre de MVP de la SHL. Il aussi participé au championnat du monde avec la Finlande.

«J’espère aussi pouvoir prochainement donner des nouvelles au sujet de Théo Rochette», a ajouté Fust. Théo Rochette vient de jouer un rôle prépondérant dans le succès des Remparts de Québec récemment victorieux de la Coupe Mémorial. Le talentueux attaquant de 21 ans rejoindra-t-il les Lions la saison prochaine, ou tentera-il sa chance dans une organisation de la NHL? Son cas, pour l’instant, reste ouvert.

Le LHC inaugurera la nouvelle saison 2023/2024 avec un déplacement à Fribourg, le mercredi 13 septembre, suivi d’un match dans la capitale, le vendredi 15, face au CP Berne. Les Lions joueront leur premier match à domicile le samedi 16 contre Langnau. Le premier derby lémanique contre les champions genevois est agendé au mardi 19.

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.