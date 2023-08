Super League – Avec Noë Dussenne, la défense du LS a trouvé son nouveau patron L’ancien capitaine du Standard Liège apporte toute son expérience à un néo-promu qui entend bien fêter un premier succès à la Tuilière, contre Winterthour ce dimanche. André Boschetti

Noë Dussenne s’est très vite affirmé comme le patron défensif que Ludovic Magnin recherchait. CELLA FLORIAN/24 heures

Passer d’un club à un autre n’est jamais anodin. Un peu moins encore lorsque l’on doit quitter un endroit où l’on se sent bien; où l’on imaginait, quelques mois plus tôt, terminer sa carrière. Qu’on doit s’en aller découvrir un nouveau pays, un championnat dont on ne sait pas grand-chose et une équipe dont on ne connaissait rien ou presque quelques jours avant de parapher son contrat.