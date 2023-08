Super League – Porté par des Genevois revanchards, Yverdon a changé de visage L’apport des recrues a été fondamental pour les Nord-Vaudois samedi. La partition déroulée contre Servette (4-1) est un gage de confiance pour la suite. Valentin Schnorhk

Avec sa myriade de nouveaux venus, Yverdon-Sport a dégagé une impression très positive et solidaire contre Servette samedi. BASTIEN GALLAY

Ce n’aura été qu’un lieu de passage, mais Yverdon-Sport pourra garder un joli souvenir de son été à la Maladière. Cet exil forcé n’a duré que deux matches, dans l’anonymat d’une enceinte vide, pour un total de quatre points pris: contre le champion Young Boys (2-2 le 30 juillet) et, surtout, face au vice-champion Servette samedi. Un succès 4-1, sec et résonnant de par ces travées vides. Un succès qui raconte plus qu’un sentiment de revanche pour la myriade d’anciens Grenat qui composent les rangs yverdonnois.

«Je ne suis pas prophète, mais l’attitude a changé depuis Lugano.» Marco Schällibaum, entraîneur d’Yverdon

Christopher Lungoyi met un doublé à son club formateur, avec lequel il s’était engagé dans un bras de fer juridique alors qu’il n’était même pas majeur. Anthony Sauthier donne une passe décisive pour marquer le 2-0 face à son Servette chéri, qui le considérait en bout de course. Boris Cespedes règne au cœur du milieu de terrain vaudois, seulement trois mois après que le SFC n’a pas prolongé son contrat.

Mais derrière tout ça, il y a plus qu’une victoire d’orgueil. Un Yverdon plus cohérent que ce qu’on aurait voulu croire, qui a balayé les doutes émis par la défaite 6-1 à Lugano il y a quinze jours.

«Sur le bon chemin»

«Je ne suis pas prophète, mais l’attitude a changé depuis Lugano, relevait Marco Schällibaum samedi soir. Nous sommes sur le bon chemin.» Celui d’une équipe qui doit se reformer, en misant sur de nouvelles forces: on a fait comprendre à certains acteurs de la promotion (Fargues, Lusuena, Vishi) que la nouvelle direction ne comptait pas sur eux. YS laisse aussi la porte ouverte à Brian Beyer pour un départ. Une quinzaine de recrues ont déjà débarqué dans le Nord vaudois, sans que l’on sache véritablement à quel point elles seront des renforts.

Marco Schällibaum et Yverdon avancent à tâtons. Mais il y a plus que de belles surprises, déjà: samedi, la charnière Gunnarsson-Del Fabro a fait ses preuves, tout comme la paire du milieu de terrain Cespedes-Oum Gouet. C’est là, dans le cœur du jeu, que les Vaudois ont totalement neutralisé Servette, grâce à leur bloc médian compact et agressif. C’est aussi depuis là qu’ils ont pu faire partir certaines de leurs actions, avec des transitions rapides, comme sur le 3-0 de Lungoyi. Le Genevois avait déjà inscrit le premier but, après un corner joué à deux.

La promesse Mahious

«Le potentiel de l’équipe n’est pas encore à 100%, mais nous avons de nouvelles recrues de très bonne qualité», assure Anthony Sauthier. Avec Martin, Le Pogam et Maurin, le latéral droit faisait partie des quatre seuls anciens titulaires samedi. Ils donnent de la continuité, mais ce sont les nouveaux qui inspirent encore plus de confiance pour la suite. À l’image de l’attaquant Aymen Mahious, qui disputait son premier match de championnat: l’activité dégagée par l’international algérien, auteur du deuxième but, est celle d’un numéro neuf de haut niveau.

Sur le terrain, ces signes ne trompent pas. Mais le «nouvel Yverdon» est encore tout frais. Il faudra aussi que, dans le vestiaire, l’ambiance prenne. Histoire de revenir au Municipal le 24 septembre contre Bâle avec encore plus de confiance.

Yverdon – Servette 4-1 (1-0) Stade de la Maladière (Neuchâtel), match à huis clos. Arbitre: M. Tschudi. Buts: 2e Lungoyi 1-0. 54e Mahious 2-0. 56e Lungoyi 3-0. 87e Rodelin 3-1. Yverdon: Martin; Sauthier, Gunnarsson, Del Fabro, Le Pogam; Cespedes (84e Corness), Oum Gouet; Tasar (72e Loucif), Maurin (64e Lusuena), Lungoyi (72e Rodrigues); Mahious (84e Klepac).

Entraîneur: Marco Schällibaum. Servette: Mall; Vouilloz (60e Baron), Rouiller, Séverin, Mazikou (60e Touati); Guillemenot, Cognat, Douline (60e Ondoua), Kutesa; Bedia (79e Rodelin), Crivelli.

Entraîneur: René Weiler. Avertissements: 41e Vouilloz. 57e Sauthier. 90e Crivelli. Notes: Yverdon sans Beyer, Fargues (non convoqués), Tijani (suspendu), Kevin Carlos et Malula (blessés). Servette sans Antunes, Frick, Lyng, Magnin, Stevanovic et Tsunemoto (blessés).

