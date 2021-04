Football – Super Ligue: l’avis d’un spécialiste du droit européen du sport L’UEFA et les dissidents se dirigent vers une bataille juridique qui s’annonce indécise. Cette «drôle de guerre» pourrait même prendre une tournure politique.

Les douze clubs dissidents qui s’attaquent au monopole de l’UEFA. AFP

Le lancement d’un projet de Super Ligue privée jette l’UEFA et les douze clubs de foot frondeurs dans une bataille à la fois juridique et politique, lourde d’implications pour le sport européen. Qui va saisir les tribunaux? Avec quels arguments et quelles chances d’aboutir?

Où en est-on?

Pour Antoine Duval, spécialiste du droit européen du sport à l’institut Asser de La Haye, «on entre dans une «drôle de guerre», où les deux camps creusent leurs tranchées et se préparent aux attaques juridiques à venir».

Dans un courrier envoyé dimanche à la FIFA et l’UEFA, que l’AFP s’est procuré, les promoteurs de la Super Ligue affirment avoir déjà lancé «une procédure devant les juridictions compétentes, pour assurer l’instauration et le fonctionnement sans accroc de la compétition».

L’idée est de saper par avance les représailles des deux instances, qui menaçaient dès janvier d’exclure les dissidents de leurs compétitions, privant par exemple d’Euro et de Coupe du monde les joueurs impliqués dans ce tournoi privé. Mais la Super Ligue ne précise pas quel juge national ou européen elle aurait saisi: elle se contente d’affirmer que les menaces de l’UEFA et de la FIFA sont «illégales» et lui causeraient un «préjudice irréparable».

Cette dernière formule, critère clé des procédures d’urgence, semble compatible avec «une demande d’injonction, qui viserait à obtenir d’une cour nationale un blocage provisoire des sanctions de l’UEFA», explique Antoine Duval à l’AFP.

Des menaces légales?

Dans son offensive, la Super Ligue peut s’appuyer sur l’arrêt rendu en décembre 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne concernant la Fédération internationale de patinage (ISU), qui encadre les actions des instances sportives pour préserver leur monopole.

Pourtant, la jurisprudence ISU «permet aussi à l’UEFA de défendre ses compétitions» en invoquant deux «objectifs légitimes», analyse Antoine Duval: la «protection de son calendrier», frontalement concurrencé par la Super Ligue, et la «préservation de son modèle redistributif».

Anticipant ces arguments, la Super Ligue assure qu’elle «ne vise pas à remplacer la Ligue des champions ou la Ligue Europa» et promet «des paiements de solidarité» – deux points qui devraient être âprement débattus. Même si la riposte de l’UEFA ou des ligues domestiques est jugée légitime, il faudra encore qu’elle soit «proportionnée aux objectifs», souligne de son côté Katarina Pijetlovic, chercheuse en droit à l’Université de Manchester.

«Si les sanctions contre les clubs (par exemple une exclusion des ligues domestiques) sont suffisantes pour écarter la menace, alors punir les joueurs ne serait pas nécessaire», explique-t-elle à l’AFP.

«Entente illégale»?

L’instance européenne, qui consultera mardi ses conseillers juridiques, dispose elle aussi d’une arme: elle peut attaquer les clubs frondeurs pour «entente illégale», sur le terrain des lois anticartel, via une plainte auprès de la Commission européenne ou un recours en indemnisation auprès d’un tribunal national.

«La Super Ligue vise à distribuer des revenus à ses membres et exclure de cette opportunité commerciale d’autres participants potentiels – donc oui, c’est potentiellement une entente contraire au droit de la concurrence», confirme Antoine Duval, prédisant «un casse-tête important à la Commission européenne dans les mois qui viennent».

Les politiciens s’en mêlent

Dès lundi soir, le ministre britannique des Sports a promis de faire «tout son possible» pour bloquer la Super Ligue, y compris via la législation sur la concurrence ou en réformant la gouvernance des clubs. Plus largement, «un des effets secondaires» de l’implosion du foot européen «pourrait être de repenser totalement sa régulation, en remettant les Etats dans le jeu», estime Antoine Duval.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a renouvelé mardi, après une rencontre avec les instances du football anglais, «son soutien sans faille aux autorités du football et confirmé qu’ils (avaient) l’appui total du gouvernement pour prendre toute mesure nécessaire pour stopper ce projet», a indiqué Downing Street, dans un communiqué publié après la réunion.

Paris ou Berlin – dont les clubs restent pour l’heure à l’écart du projet – pourraient demander l’avis des gendarmes nationaux de la concurrence, ou chercher des pistes européennes pour conforter le monopole de l’UEFA.

Le point de vue d’un historien Afficher plus «C’est en quelque sorte l’évolution logique d’un processus qu’on sentait déjà à l’œuvre, le foot-business. Le football n’est plus seulement un sport professionnel où l’argent sert à gagner. L’horizon des clubs change, il n’est plus européen mais mondial. A ce niveau, le football rejoint un des effets de la mondialisation: l’américanisation du monde», décrypte pour l’AFP, Paul Dietschy, historien du football. «Les plus riches ont toujours dominé. Ce qui change néanmoins, c’est qu’aujourd’hui, l’argent sert non plus à gagner mais à dégager du profit, poursuit-il. Les dirigeants de ces clubs sont des gens formés dans des grandes écoles de management, ils ont comme logique celle de l’entreprise, du profit».

La Commission européenne n’y peut rien Afficher plus La Commission européenne n’est pas compétente pour bloquer la naissance de la Super Ligue, compétition privée initiée par douze clubs dissidents pour supplanter la Ligue des champions, a déclaré Margaritis Schinas, vice-président de la Commission. «Ce n’est pas de la compétence de la Commission. L’Europe reconnaît depuis des années le droit aux fédérations et à l’UEFA de décider de manière autonome», a déclaré Margaritis Schinas, commissaire chargé de la protection du mode de vie européen (Culture, Education), dans une interview publiée mardi dans le quotidien italien «Il Messaggero».

