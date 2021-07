Contemplation active à Yverdon – «Supernature», l’expo qui oxygène La poésie prend le pouvoir au Centre d’art contemporain pour rappeler la richesse mystique de la nature. Une belle manière de toucher pour dire l’urgence climatique. Florence Millioud-Henriques

La nature habite les rêves avec «The Flowers» des Zurichoises Julia Nusser et Tereza Glazova comme dans la grande peinture céleste du Lausannois Miguel Menezes. Claude Cortinovis

Fuyant le potentiel ton culpabilisant, on pourrait dire… encore une exposition qui veut nous entretenir de nature! Ou, plus poliment: merci, on a déjà donné. Sauf que «Supernature», qui plante ses graines de douce folie, d’habile ironie et d’euphorie pop au Centre d’art contemporain d’Yverdon-les-Bains (CACY), s’affirme – au risque de glisser dans la formule trop facile – comme une superexposition.

«Y aura-t-il un happy end? Maintenant, tout dépend de toi. Supernature, Supernature…» Marc Cerrone dans son tube disco «Supernature» en 1977

Douze artistes y jardinent une pensée collective en soignant leur originalité: ainsi la nature scintille comme un diamant dans le ciel du Lausannois Miguel Menezes, étoilé de bonnes ondes métaphysiques. Elle pousse, fragile, dans un parterre de fleurs de verre au souffle baroque tendance Murano et aux noms de baptême de stars, pour respecter la tradition.