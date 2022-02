L’invité - Suppression du droit de timbre: l’arbre qui cache la forêt

Faut-il maintenir ou supprimer le droit de timbre d’émission? Introduite durant la Première Guerre mondiale, cette taxe constituait une partie des ressources indispensables au budget fédéral. Presque centenaire, elle semble anachronique, comme l’avait été longtemps l’impôt de défense nationale.

Ce droit d’émission ne concerne que les entreprises qui lèvent des fonds sous forme d’actions ou de parts sociales pour un montant dépassant le million de francs. Elle rapporte en moyenne quelque 250 millions aux caisses fédérales. Seule une infime minorité de personnes est concernée.

«La volonté affichée de la majorité du parlement de proposer l’abolition d’autres taxes dans le futur.»

Une majorité du parlement et du Conseil fédéral invoque plusieurs arguments pour soutenir ce projet, disant qu’il favoriserait la dynamique économique en rendant les investissements moins coûteux, les risques d’endettement moins importants et la création d’entreprises comme des start-up plus aisées. Par ailleurs, les autorités fédérales soulignent la nécessité de doter l’économie suisse de nouveaux atouts dans la perspective de la réforme fiscale de l’OCDE fixant un taux d’imposition minimal des entreprises.

Pour le comité référendaire, ce projet constitue un cadeau fiscal à une poignée de grandes entreprises. Les PME ne bénéficieraient pas, ou marginalement, de cette mesure. Les investissements supplémentaires espérés, comme la dynamique induite, ne seraient qu’un miroir aux alouettes, aux yeux des adversaires de la suppression de cette taxe. Ils soulignent par ailleurs l’importance du montant qui ferait défaut dans les caisses de la Confédération en cas d’acceptation.

Supprimer cette taxe soulève deux enjeux majeurs, à savoir la compensation de la perte de recettes pour la Confédération et la volonté affichée de la majorité du parlement de proposer l’abolition d’autres taxes dans le futur.

Rentrées supplémentaires ou coupes budgétaires?

En ce qui concerne la compensation des recettes fiscales perdues, les partisans tablent sur des rentrées supplémentaires attendues de la dynamique économique. Les adversaires relèvent, au contraire, que les impôts ordinaires devront être ajustés, au détriment de la classe moyenne en particulier. À défaut, des coupes dans les budgets des prestations devront être faites. L’enjeu va par conséquent au-delà de la question de la suppression de cette taxe. Il touche à la manière dont s’exerce la fiscalité en Suisse.

La perspective annoncée de la suppression d’autres taxes et impôts, à laquelle il a été renoncé pour des questions tactiques, souligne l’importance de la réponse populaire sur cet objet.

Une acceptation entraînera dans son sillage d’autres propositions de suppression et autant de coupes budgétaires. Un refus devrait inciter nos autorités à réfléchir les futurs projets de réforme en profondeur, avec un bilan fiscal équilibré et équitable.

René Knüsel Afficher plus Politologue.

