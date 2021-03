Occupation du Mormont – Sur la colline, les zadistes ont entamé leur «semaine de résistance» Les militants peuvent être évacués par la police à partir du 30 mars. Durant le week-end, les renforts ont afflué en masse, tandis que les zadistes se posent l’inévitable question: jusqu’où iront-ils dans l’opposition? Camille Krafft

Les arrivées de sympathisants se sont succédé durant le week-end. Jean-Guy Python

Il y a des parents, ce dimanche 28 mars, parmi les centaines de personnes présentes sur la «zone à défendre» (ZAD) de La Sarraz. Des couples dans la cinquantaine, un peu gênés, venus embrasser de jeunes militants, parfois encagoulés et tout de noir vêtus, avant le saut vers l’inconnu. «Bisous, on se tient au courant.» Dans l’air de la colline du Mormont, au-dessus des étendues vertes que caresse un soleil printanier, flotte un mélange de crainte et d’excitation, de mélancolie et de rage. Dès le 30 mars, date à laquelle la décision d’expulsion par le Tribunal devient exécutoire, les zadistes peuvent être évacués par la police du terrain qu’ils occupent illégalement depuis octobre à côté de la carrière de Holcim. En attendant l’assaut, les danses au rythme des percussions font office d’exutoire.