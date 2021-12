Sortir ce week-end – Sur la Lune avec le 2.21, sur Terre avec «Les nouvelles Eves» Quelques bons plans pour s’aérer l’esprit dans le canton… Cécile Lecoultre Natacha Rossel Matthieu Chenal

«Les nouvelles Eves» en tournée romande

Delphine raconte son quotidien et ses questions sur le genre. DR

Cinéma Un an après la grève nationale des femmes, les réalisatrices Camille Budin, Annie Gisler, Jela Hasler, Thais Odermatt, Wendy Pillonel et Anna Thommen immortalisent des héroïnes du quotidien. «Les nouvelles Èves» compile les témoignages venus d’horizons divers. Ici, Delphine, 18 ans, traque son identité de genre. Là, une cantatrice questionne le répertoire des rôles imposés. Plus loin, une retraitée, une migrante, une mère de famille…

Il est dans l’air du temps de remettre en question l’héritage souvent pesant du patriarcat; ces femmes qui subissent cette construction sociale aujourd’hui bousculent les idées reçues avec finesse. Les cinéastes présentent cette mosaïque dans une tournée romande: ce soir jeudi à Pully, puis à Monthey, Orbe, Payerne etc.

«Neil» en orbite

Neil Young, astronaute hanté par sa petite fille. Mathilda Olmi Mathilda Olmi / DR

Scène «Un petit pas pour l’Homme…» Au moment de fouler le sol de la Lune, Neil Armstrong vacille. À quoi bon explorer le cosmos quand le cancer a vaincu sa fille de 2 ans? Dans «Neil», Benjamin Knobil nous invite à une rêverie cosmique aussi touchante que loufoque, mise en scène par Dylan Ferreux au Théâtre 2.21.

Hip-hop à Pully

Danse Dans «Näss», le chorégraphe Fouad Boussouf noue un dialogue entre la danse hip-hop et ses racines africaines et dévoile une création intense, au souffle mystique, à découvrir dimanche à l’Octogone. Le titre du spectacle fait écho au groupe marocain Nass el Ghiwane («Les gens bohèmes»), chantre de la culture gnawa.

Vivaldi revu par le Concerto Köln

Musique baroque On ne présente plus le Concerto Köln, ensemble fondé en 1985 et pionnier de l’interprétation de la musique baroque sur instruments d’époque. L’orchestre autogéré a la particularité de ne pas avoir de chef attitré, mais il a été marqué par des collaborations très fructueuses, notamment avec le chef René Jacobs et le claveciniste Andreas Staier.

Avec un son inimitable, il est en quelque sorte le pendant germanique d’Il Giardino Armonico en Italie, son exact contemporain. Mais il a attendu 2016 pour livrer sa version tout aussi décapante des «Quatre Saisons» de Vivaldi avec le violoniste Shunsuke Sato.

C’est cette version virtuose et saturée de couleurs à découvrir ce vendredi à Pully avec le soliste japonais. En lançant sa saison de musique ancienne l’année dernière, Daniel Zumbrunnen, le doyen de l’établissement privé, avait clairement affiché son ambition d’inviter la crème des musiciens baroques, lesquels proposent aussi des ateliers pédagogiques. Après Fabio Biondi et Europa Galante puis le Freiburger Barockorchester, le Concerto Köln assure.

A l’Est, toute!

Classique L’Ensemble Vocal Euterpe et le flûtiste de pan Michel Tirabosco ont concocté un voyage à travers l’Europe de l’Est et ses musiques traditionnelles colorées. Pour diffuser tout le suc de ce folklore mélancolique ou endiablé, l’ensemble de Christophe Gesseney est accompagné par le quintette Datin formé de musiciens roumains et bulgares actifs en Suisse romande.





