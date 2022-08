«Les hérauts des forêts» (5/6) – Sur la piste du coq des Pyrénées «Les hérauts des forêts» (5 juin). Au cœur des Pyrénées, dans l’écrin d’Issaux, des forestiers tentent de protéger l’habitat du plus grand oiseau terrestre d’Europe, le mystérieux «coq de bruyère». Anne-Lise Carlo (Le Monde)

Les Pyrénées-Atlantiques, non loin de la frontière espagnole. GETTY IMAGES

Aux aurores en ce matin de juin, une lumière dorée perce la canopée des grands hêtres. Face à ce spectacle de la nature, René Grégoire a le sourire: «C’est le moment de l’année où j’ai toujours très envie de grignoter quelques-unes de leurs feuilles. Elles sont si appétissantes et tendres», confie le sexagénaire. Il s’exécute, et se régale. Ce technicien de l’Office national des forêts (ONF) nous entraîne dans la forêt d’Issaux, l’un des plus beaux écrins de verdure de la vallée d’Aspe, au cœur des Pyrénées-Atlantiques, non loin de la frontière espagnole. Enclavé, ce massif très ancien a été préservé et peu perturbé par l’homme. Un trésor naturel de plus de 2000 hectares, dont trois communes du Haut-Béarn (Lées-Athas, Osse-en-Aspe et Lourdios-Ichère) se partagent la propriété.